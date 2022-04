In Berlin-Marzahn ist die Polizei gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Die Einsatzkräfte drangen mit einem Durchsuchungsbeschluss zunächst in die Wohnung eines 33 Jahre alten Verdächtigen und dessen Bekannten ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann warf daraufhin laut Polizeiangaben am Mittwochabend eine Kühltasche sowie eine Plastikdose vom Balkon. Die Kühltasche landete laut Polizei auf dem darunter liegenden Balkon eines offenbar ebenfalls in die Machenschaften involvierten Nachbarn.