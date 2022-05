Im Prozess wegen der tödlichen Schüsse auf einen Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein wird an diesem Freitag (ab 9.00 Uhr) ein Rechtsmediziner vernommen. Der Sachverständige soll im Landgericht Bad Kreuznach darüber Auskunft geben, wie hoch die Blutalkoholkonzentration im Körper des Mannes zur Tatzeit war und wie viel Alkohol der 50-Jährige zu sich genommen hatte. Der Deutsche soll bei der Tat im vergangenen September betrunken gewesen sein. Seine Lebensgefährtin hatte bei ihrer Aussage im April angegeben, der Mann habe am Nachmittag des Tattages beim Grillen sieben Halbliter-Dosen Bier getrunken.