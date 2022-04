Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Freitagnachmittag in Kassel eine Schule evakuiert. Alle noch anwesenden Schüler und Lehrer wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in Sicherheit gebracht. Die Straßen um die Gesamtschule wurden abgesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Freitagnachmittag in Kassel eine Schule evakuiert. Alle noch anwesenden Schüler und Lehrer wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in Sicherheit gebracht. Die Straßen um die Gesamtschule wurden abgesperrt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Ein Unbekannter habe telefonisch mit «einer unmittelbar bevorstehenden Gewalttat gedroht», sagte ein Polizeisprecher am Abend der dpa. Zu dem Zeitpunkt hätten sich 39 Personen in dem Gebäude befunden, davon 25 Schüler. Nachdem sie in Sicherheit gebracht worden seien, hätten Spezialkräfte damit begonnen, das Gebäude zu durchsuchen. Die Suche dauerte um 18 Uhr noch an. Die Beamten wollten sicherstellen, dass sich niemand Verdächtiges in dem Gebäude aufhalte. Parallel dazu gehe die Suche nach dem Anrufer weiter.