Einbrecher sind im Landkreis Börde daran gescheitert, besonders schweres Gerät zu stehlen - und haben dann ein Haus weiter Werkzeug im Wert von Zehntausenden Euro mitgenommen. Die Unbekannten seien auf ein Firmengelände in Wanzleben-Börde eingebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Weil sich das Schweißgerät, auf das sie es augenscheinlich abgesehen hatten, als zu schwer entpuppte, stiegen die Täter demnach anschließend in eine benachbarte Firma ein und bedienten sich dort. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 60.000 Euro. Die Polizei sicherte nach der Tat aus der Nacht zum Freitag vor Ort Spuren und bittet um Hinweise von Zeugen.

