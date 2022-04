Die Flüchtlingsräte in Deutschland und die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl haben eine Gleichbehandlung aller Flüchtlinge gefordert. Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag erklärten sie, sollten die geflüchteten Ukrainer - wie diskutiert - schneller Zugang zur Sozialhilfe bekommen, müsse dies auch für Geflüchtete aus andere Weltregionen gelten. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die der Landesflüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag verbreitete. Es sei richtig, dass über einen leistungsrechtlichen Systemwechsel gesprochen werde - «aber dieser muss grundsätzlich und für alle nach Deutschland geflüchteten Menschen erfolgen». Das Asylbewerberleistungsgesetz müsse abgeschafft werden. Dessen Leistungen sind geringer als die der Sozialhilfe.

