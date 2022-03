Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Unterstützung der Schleswig-Holsteiner für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukrane gewürdigt. «Ich bin beeindruckt und sehr dankbar, wie viele Menschen aus Schleswig-Holstein den Ukrainern jetzt helfen wollen», erklärte Günther laut Staatskanzlei aus Anlass des nachgeholten Neujahrsempfangs der Landesregierung, zu dem diese 200 Gäste nach Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) eingeladen hatte. Die Regierung koordiniere Hilfsangebote und arbeite an der Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten.

«Wir stehen vor einer ähnlichen Herausforderung wie zur Flüchtlingskrise 2015», äußerte Günther der Mitteilung zufolge. «Zum Glück sind große Teile der damals aufgebauten Struktur noch vorhanden. Die reaktivieren wir, und auch im Landeshaushalt werden wir Geld bereitstellen.» Zusammen mit der großartigen Solidarität der Menschen in Schleswig-Holstein seien das gute Voraussetzungen, um in dieser Not helfen zu können.

Auch Europa halte zusammen, sagte Günther. «Dieser Zusammenhalt ist umso wertvoller angesichts vermeintlicher Gewissheiten, die wir verloren haben.» Friedliches Miteinander lebe vom Gespräch und der Begegnung. Internationale Verständigung sei der Weg, Konflikte zu beenden. «Auch wenn es gegenüber Kriegsherren geboten ist, Entschlossenheit zu zeigen – langfristig dürfen und werden wir uns von diesem Weg nicht abbringen lassen.»