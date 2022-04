In Brandenburg sind derzeit etwa 20.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine untergekommen. In den Kommunen waren zuletzt rund 18.960 Geflüchtete über die Sozialämter registriert, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Potsdam auf Anfrage mit. Der Stand von Dienstag gibt allerdings nicht die komplette Zahl wieder, da viele Flüchtlinge auch privat untergekommen sind, ohne sich zu melden. In den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind nach Angaben des Innenministeriums derzeit rund 1500 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rechnet damit, dass bis zu 40.000 Geflüchtete aus der Ukraine ins Land kommen.

