Kritik an Landeswahlleiterin wegen Wahlpannen

Drei Tage nach den Wahlen in Berlin mit Pannen und Problemen hält die Kritik an und der Druck auf die Landeswahlleiterin wächst. Ein Rechtsprofessor der Humbold-Universität, der nach eigener Aussage als Wahlhelfer dabei war, sprach im Internet von organisatorischen Missständen und forderte ihren Rücktritt. Weitere Helfer meldeten sich am Dienstagabend in der RBB-Abendschau mit massiven Vorwürfen zu Wort. Landeswahlleiterin Petra Michaelis sagte in der Sendung: «Für die Durchführung und Organisation der Wahlen im Land Berlin trage ich die Verantwortung.»

Drei Tage nach den Wahlen in Berlin mit Pannen und Problemen hält die Kritik an und der Druck auf die Landeswahlleiterin wächst. Ein Rechtsprofessor der Humbold-Universität, der nach eigener Aussage als Wahlhelfer dabei war, sprach im Internet von organisatorischen Missständen und forderte ihren Rücktritt. Weitere Helfer meldeten sich am Dienstagabend in der RBB-Abendschau mit massiven Vorwürfen zu Wort. Landeswahlleiterin Petra Michaelis sagte in der Sendung: «Für die Durchführung und Organisation der Wahlen im Land Berlin trage ich die Verantwortung.»

Sie fügte hinzu: «Und wenn da was schiefgegangen ist, dann muss ich leider sagen, sind es die Bezirkswahlämter gewesen. Aber ich will da keine Schuldzuweisungen machen, weil die Bezirkswahlämter heillos überlastetet sind.» Es folgte eine ausdrückliche Entschuldigung bei den Wählern und ein Bedauern.

Rechtsprofessor Christian Waldhoff schrieb im Internetforum «Verfassungsblog» von «professionellem Versagen» und «gravierendem Organisationsverschulden der Landeswahlleitung». Es habe viel zu wenige Wahlkabinen gegeben, obwohl schon vorher klar gewesen sei, dass Wähler wegen fünf Stimmzetteln und sechs Stimmen deutlich mehr Zeit brauchen würden. Überdies seien Stimmzettel ausgegangen: «Eine solche Panne ist beispiellos und unerklärbar.»

Die Behinderungen bei der Stimmabgabe hätten rechtlich gesehen «den Grundsatz der Freiheit der Wahl» beeinträchtigt, stellte Waldhoff fest. Er wolle die Gültigkeit der Wahlen nicht in Frage stellen, die Vorkommnisse seien aber rechts- und damit zugleich verfassungswidrig gewesen. Das sollten Verfassungsgerichte jetzt feststellen.