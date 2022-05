Die Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern haben der Landesregierung vorgeworfen, ihrer Verantwortung bei der Unterstützung der Betreuungsvereine nicht nachzukommen. «Den Betreuungsvereinen steht das Wasser bereits seit Jahren bis zum Hals, viele sehen nur noch wenige Möglichkeiten, ihr Engagement in dieser Form fortzuführen», erklärte der Vorsitzende der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, Bernd Tünker, am Montag. Der aktuell verhandelte Landeshaushalt 2022/23 sehe keine ausreichenden Mittel für die Betreuungsvereine vor.