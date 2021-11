Kritiker der Corona-Regeln ziehen durch Hildburghausen

Trotz extrem hoher Infektionszahlen sind am Montagabend nach Angaben der Polizei rund 100 Kritiker der geltenden Corona-Regeln durch Hildburghausen in Thüringen gezogen. Es habe sich um einen sogenannten «Hygiene-Spaziergang» gehandelt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Erfurt. Die Versammlung sei friedlich verlaufen, Verstöße gegen geltende Auflagen seien nicht festgestellt worden.

Der Kreis Hildburghausen zählt zu den Corona-Hotspots in Thüringen, das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag mit 890,6 an. Für ganz Thüringen meldete das RKI einen Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen von 543,2 je 100.000 Einwohner. Damit ist Thüringen nach Sachsen aktuell am schwersten von der vierten Corona-Welle betroffen.

Vor einem Jahr, im November 2020, hatte eine Protestkundgebung in Hildburghausen für Schlagzeilen gesorgt, weil sich trotz der damals geltenden Ausgangsbeschränkungen rund 400 Menschen auf dem Marktplatz versammelt hatten, viele von ihnen ohne Maske und Mindestabstand. Die Polizei löste die Kundgebung damals mit Hilfe von Pfefferspray auf. In der Region hatte es damals so viele Corona-Neuinfektionen gegeben wie nirgends sonst in Deutschland.