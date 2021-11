KSC vor richtungsweisendem Duell: Endet Negativlauf?

Im Duell mit Hannover 96 peilt der Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr/Sky) ein Ende seiner Negativserie an. Nach zuletzt vier Spielen in Folge ohne Sieg wollen die Badener mit einem Erfolg den Abstand auf die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga wieder vergrößern. Die Gesamtbilanz spricht allerdings nicht gerade für die Mannschaft von Trainer Christian Eichner. Von den vergangenen 16 Pflichtspielen gegen Hannover hat der KSC lediglich drei gewonnen.

