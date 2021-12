Küchenbrand verursacht etwa 10.000 Euro Schaden

Ein Küchenbrand in Lübeck hat einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursacht. Aus zunächst ungeklärter Ursache brach das Feuer am Freitagabend in der Küche einer Wohnung aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Bewohner habe dabei eine Rauchgasvergiftung erlitten. Weitere Details zum Brandhergang sowie Angaben über den Verletzten waren zunächst offen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte Radio Schleswig-Holstein über den Vorfall berichtet.

