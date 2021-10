Ein Mann sitzt am Ufer eines Sees und betrachtet den Sonnenuntergang. Foto: Katrin Requadt/dpa/Symbolbild

Kühl und trocken in Mecklenburg-Vorpommern

Kühl und trocken wird das Wetter am Montag im Nordosten. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist es am Morgen zunächst sonnig und teils frostig. Trotz im Tagesverlauf aufziehender Wolken bleibt es der Vorhersage zufolge trocken, mit Temperaturhöchstwerten von 10 bis 12 Grad. Zum Dienstag wird das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern durch einen Tiefausläufer etwas unbeständiger.

