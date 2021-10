Künftig digitaler Rundgang durch Wittenberger Schlosskirche

Die durch Martin Luthers Thesenanschlag von 1517 bekannte Schlosskirche Wittenberg erhält einen digitalen Rundgang. Vom Reformationstag (31. Oktober) an könnten Besucherinnen und Besucher den virtuellen Kirchenführer nutzen, teilte das Evangelische Predigerseminar am Dienstag in Wittenberg mit. Über das Smartphone könnten sie Hintergrundinformationen zum Inneren der Kirche erhalten. Sie könnten die Schlosskirche auch in deren Erscheinungsbild von 1517 besichtigen, samt der originalen Thesentür Luthers.

Die durch Martin Luthers Thesenanschlag von 1517 bekannte Schlosskirche Wittenberg erhält einen digitalen Rundgang. Vom Reformationstag (31. Oktober) an könnten Besucherinnen und Besucher den virtuellen Kirchenführer nutzen, teilte das Evangelische Predigerseminar am Dienstag in Wittenberg mit. Über das Smartphone könnten sie Hintergrundinformationen zum Inneren der Kirche erhalten. Sie könnten die Schlosskirche auch in deren Erscheinungsbild von 1517 besichtigen, samt der originalen Thesentür Luthers.

Die aufwendige Computeranimation der spätgotischen Schlosskirche basiere auf umfangreichen wissenschaftlichen Recherchen. Der virtuelle Kirchenführer sei über die Website der Schlosskirche Wittenberg erreichbar sowie in einer mobilen Variante für Smartphones. Diese könne über das kostenfreie WLAN in der Kirche genutzt werden. Die Schlosskirche Wittenberg gehört seit 1996 zum Unesco-Welterbe.