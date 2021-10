Künftige Landlehrer in Brandenburg erhalten Stipendien

In Potsdam werden am Montag die ersten Studenten erwartet, die als künftige Landlehrerinnen und Landlehrer ein Stipendium des Landes Brandenburg erhalten. Für das Pilotprojekt konnten sich junge Frauen und Männer ab dem 5. Fachsemester aus dem gesamten Bundesgebiet bewerben. Die Höhe des Stipendiums liegt bei 600 Euro monatlich. Dafür mussten sie sich verpflichten, an einer von 53 ausgewählten Schulen ein Praktikum, ihr Praxissemester und den Vorbereitungsdienst zu absolvieren. Außerdem müssen sie dort nach dem Abschluss mindestens so viele Schulhalbjahre als Lehrkräfte arbeiten, wie zuvor das Stipendium gewährt wurde.

Die Stipendiaten erhalten von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ihre Urkunde und werden dann bereits von den Schulleitern begrüßt, mit denen sie künftig zusammenarbeiten sollen. Die ausgewählten Schulen haben einen besonderen Bedarf an voll ausgebildeten Lehrkräften, weil dort mehr als 25 Prozent Seiteneinsteiger unterrichten.

Nach Angaben des Bildungsministeriums ist das Stipendienprogramm für Landlehrerinnen und -lehrer bezogen auf die Höhe des Stipendiums und die enge fachliche Begleitung der Stipendiaten deutschlandweit einmalig. Denn zum Stipendium gehören auch spezielle Fortbildungen, Schulmessen und ein Mentoren-Programm. In der ersten Runde hätten sich 47 Lehramtsstudenten auf 25 ausgeschriebene Stipendien beworben, von denen 23 ausgewählt worden seien. Das Programm soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden, um mehr Lehrkräfte für Schulen mit einem besonderen Bedarf zu gewinnen.