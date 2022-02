Kugelstoßerin Schwanitz Dritte bei Hallenmeisterschaft

Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat bei ihren letzten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle den dritten Platz belegt. Die 36 Jahre alte Ex-Weltmeisterin stieß am Samstag in Leipzig mit 18,49 Metern immerhin eine Saisonbestleistung.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat bei ihren letzten deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle den dritten Platz belegt. Die 36 Jahre alte Ex-Weltmeisterin stieß am Samstag in Leipzig mit 18,49 Metern immerhin eine Saisonbestleistung.

Schwanitz hatte wegen verschiedener Beschwerden noch Trainingsrückstand und letztlich keine Chance auf ihren siebten Meistertitel unter dem Hallendach. Nach dieser Saison will Schwanitz ihre Laufbahn beenden. Die rund 1000 Zuschauer verabschiedeten sie mit Applaus.

Ihren ersten Meistertitel in der Halle holte sich die Olympia-Achte Sara Gambetta vom SV Halle mit der persönlichen Bestleistung von 19,05 Metern. Zweite wurde mit 18,54 Metern Katharina Maisch, die wie Schwanitz für den LV 90 Erzgebirge antritt.