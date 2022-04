Das Internationale Festival für Vokalmusik «a cappella» hat am Freitag in Leipzig begonnen. Bis zum 30. April werden nach Veranstalterangaben elf Konzerte in Kirchen, Theatern oder auch im Leipziger Gewandhaus geboten. Dabei sind auch Vokalensembles aus Großbritannien, Irland, Schweden, Spanien und Brasilien zu hören. Für alle Konzerte gibt es nach Angaben des Veranstalters noch Restkarten. Erstmals werden vier Live-Konzerte zusätzlich im Livestream übertragen.