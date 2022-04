Benachteiligte Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf an bayerischen Mittel- und Förderschulen werden weiterhin am Ende ihrer Schul- und am Anfang ihrer Ausbildungszeit individuell sozialpädagogisch gefördert. Die sogenannte Berufseinstiegsbegleitung werde auch im kommenden Schuljahr fortgesetzt, teilte das Kultusministerium am Freitag mit.