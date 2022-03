Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht in der Kundgebung der Popszene ein deutliches Zeichen gegen den Krieg. «Das ist unfassbar wichtig, weil es ein Signal der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist», sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin am Rande der Veranstaltung.

«Das ist ein unglaublich starkes Zeichen, ein radikales Zeichen gegen den Krieg», sagte Roth. «Die Musik überwindet alle Grenzen, bringt Menschen zusammen - Musik gibt Hoffnung, gibt Kraft gegen denjenigen, die Hass und Gewalt und Mord und Tod mit sich bringen.» Es sei wichtig, dass die deutschen Popkulturszene auf der Bühne Gesicht zeige und die Stimme erhebe «für den Frieden, für das Leben». Das zeigt noch einmal, wie wichtig Kunst und Kultur sei «gerade dann, wenn es um Leben und Tod geht, wenn es um einen Krieg geht, der zwei Stunden Luftlinie von hier entfernt tobt». Wichtig sei, dass auch russische Künstlerinnen und Künstler dabei seien. «Es wäre verheerend, wenn wir jetzt in einen Kulturboykott geraten würden. Dass wir Tschaikowski nicht mehr hören können. Oder russische Rockmusik, weil es von Russen kommt. Dass wir Dostojewski oder Tschechow nicht mehr lesen dürfen, weil es russische Literatur ist.» Auch russische und belarussisch Künstler und Künstlerinnen seien für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen. «Lasst uns die Kultur gemeinsam verstehen als etwas, wo die Menschen zusammenkommen, wo man Kraft schöpfen kann und wo die Gemeinsamkeiten ihre Bedeutung bekommen», sagte Roth.