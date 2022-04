Die bei der Kunstbiennale in Venedig mit dem Goldenen Löwen für den besten Länderpavillon ausgezeichnete britische Künstlerin Sonia Boyce sieht im dem Preis auch ein Zeichen für die internationale schwarze Kunstszene. «Wir sind hier. Wir gehen nicht mehr weg», sagte Boyce der Deutschen Presse-Agentur am Samstag nach der Auszeichnung in Venedig zur Bedeutung der Auszeichnung.