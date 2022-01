Kunstkiosk hat «Psycho Flips» und «Machos» im Angebot

Ein Pop-up-Projekt verkauft Papp-Produkte. Manche Passanten in Frankfurt halten den Laden für einen echten Kiosk. «Die kommen dann hier rein und merken, hier stimmt was nicht», sagt Künstlerin Silke Thoss.

Es gibt Zigaretten, Chips und Schokoriegel - fast wie in einem richtigen Kiosk. Doch bei dem Pop-up-Laden am Rande der Frankfurter Altstadt handelt es sich vielmehr um eine Kunstaktion, denn alle Produkte, oder vielmehr Produktverpackungen, sind aus Pappmaché. «Das kommt gut an, die Leute reagieren alle positiv. Das ist hier eine Art interaktive Installation», sagt Künstlerin Silke Thoss, die den in der Galerie «Der Mixer» eingebauten Kiosk noch bis Ende Februar betreibt. Es sei eine ironische Anspielung auf die bunte schrille Konsumwelt.

Manche Passanten hätten den Laden auch schon mit einem richtigen Kiosk verwechselt. «Die kommen dann hier rein und merken, hier stimmt was nicht», sagt die 53-Jährige. Zuvor hatte sie in ihrem Wohnort Berlin bereits ein ähnliches Projekt auf die Beine gestellt.

Die Papp-Produkte können auch erworben werden, so gibt es etwa eine Tüte «Psycho Flips» oder «Machos» für jeweils 80 Euro oder ein «Strange Times»-Riegel für 30 Euro.