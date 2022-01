Kunststiftung setzt Schwerpunkt 2022 bei Dichter Novalis

Dem Dichter Friedrich von Hardenberg alias Novalis (1772-1801) widmet die Kunststiftung Sachsen-Anhalt ihren Schwerpunkt im Jahr 2022. Anlass ist der 250. Geburtstag des Schriftstellers, der als einer der wichtigsten Protagonisten der Romantik gilt, wie die Kunststiftung am Montag in Halle mitteilte.

Dem Dichter Friedrich von Hardenberg alias Novalis (1772-1801) widmet die Kunststiftung Sachsen-Anhalt ihren Schwerpunkt im Jahr 2022. Anlass ist der 250. Geburtstag des Schriftstellers, der als einer der wichtigsten Protagonisten der Romantik gilt, wie die Kunststiftung am Montag in Halle mitteilte.

Als eine Würdigung des Dichters wird den Angaben zufolge am 23. April in den Räumen der Kunststiftung die Ausstellung «Die blaue Blume der Romantik» eröffnet. 20 Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei, Textilkunst, Keramik, Illustration, Schmuck und Installation setzen sich in ihren Arbeiten mit Leben und Werk Novalis' auseinander.

Eine Installation mit Werken der Keramikerin Julia Rückert soll im Mai in Oberwiederstedt im Harz - dem Geburtsort des Dichters - eingeweiht werden und bis zum Spätsommer zu sehen sein. Rückert ging als Siegerin aus dem Kunstwettbewerb «Einheit mit der Natur – Eine Installation für den Geburtsort des Novalis» hervor. Die Künstlerin bildet in ihrer Installation verschiedene Samen von blauen Blumen in bis zu 80 Zentimetern großen Modellen nach - in Anspielung an das Novalis-Fragment «Alles ist Samenkorn».