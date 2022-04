Unbekannte haben die gelben Eingangsschilder zweier Orte im Landkreis Bautzen vertauscht. In Schwarzkollm war die Tafel von Weißkollm mit Kabelbinder befestigt und im wenige Kilometer entfernten Weißkollm die von Schwarzkollm, wie die Polizeidirektion Görlitz am Ostermontag mitteilte. Die Schrauben, mit denen sie befestigt waren, sind verschwunden. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall, die Behörde geht von «Spaßvögeln» aus.

