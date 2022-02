Kurzes Durchatmen: Am Freitag stürmt «Zeynep» über NRW

Ausgefallene Züge, abgedeckte Dachpappen, umgefallene Bäume: Der Sturm «Ylenia» zog über Nordrhein-Westfalen. Für Freitag kündigen die Wetterexperten nach einer kurzen Verschnaufpause das nächste Sturmtief an.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm: Allerdings soll «Zeynep» nach Vorhersage der Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst nicht mehr ganz so kraftvoll sein wie Vorgängertief «Ylenia». Das hatte in der Nacht auf Donnerstag und in den Morgenstunden in Nordrhein-Westfalen erhebliche Verkehrsbehinderungen in Nordrhein-Westfalen verursacht. So mussten die Feuerwehren und die Deutsche Bahn landesweit zahlreiche auf Straßen und Bahnstrecken umgestürzte Bäume wegräumen. Der Fernverkehr in Richtung Norden blieb auch im Laufe des Donnerstags noch unterbrochen. Ansonsten kam NRW glimpflich davon.

Für die Nacht auf Freitag kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine kurze Pause der Sturmlage an. Die für die Nacht davor ausgesprochene amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen wurde am Donnerstagvormittag aufgehoben. Das «absolute Maximum» des Sturms war da erst einmal überstanden. Sturmtief «Zeynep», so die Einschätzung des DWD, soll nicht mehr ganz die Kraft entwickeln wie das Vorgängertief und schneller durchziehen.

Dabei soll es bereits am Freitagmittag bei für die Jahreszeit milden Temperaturen einzelne schwere Sturmböen geben. «Dann nimmt das im Nachmittag von Westen rasch und deutlich weiter zu», sagte eine Meteorologin. Im Westen sei bereits am Nachmittag mit dem Maximum des Sturms zu rechnen, östlich des Rheins sei das eher gegen Abend zu erwarten.

Die Schülerinnen und Schüler in NRW durften wegen des Sturms am Donnerstag zu Hause bleiben. Für Polizei und Rettungskräfte gab es hingegen zahlreiche Einsätze. Schwere Unfälle oder gar Tote wurden aber zunächst nicht gemeldet. «Nordrhein-Westfalen hat letzte Nacht Glück gehabt: Der Sturm hat nur wenige Schäden verursacht», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Unter den rund 2700 Einsätzen seien einige Stromausfälle, ein zweistündiger Ausfall des Einsatzleitsystems im Kreis Recklinghausen und ein Autounfall mit drei Verletzten in Hamm gewesen. «Insgesamt eine turbulente Nacht, die die rund 8600 Einsatzkräfte ordentlich auf Trab gehalten hat.»

Vielfach fielen Bäume auf die Fahrbahn oder Straßenschilder wurden umgeweht. Mehrere Straßen wurden zeitweise gesperrt, unter anderem eine Bundesstraße in der Nähe des Nationalparks Eifel. «Aufgrund von umstürzenden Bäumen sind aus Sicherheitsgründen derzeit keine Räumarbeiten möglich», teilte Straßen NRW am Donnerstag mit. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Freitagnachmittag bestehen bleiben. In Wuppertal stürzte ein etwa 40 Meter hoher Baum um und fiel auf die Schienen der Wuppertaler Schwebebahn, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Baum wurde noch in der Nacht zersägt.

Am Vormittag waren noch etwa 5500 Menschen ohne Strom, wie der Netzbetreiber Westnetz mitteilte. Das betreffe vor allem die Regionen Arnsberg und Siegen. Im Kreis Borken fiel gegen 3 Uhr morgens für Zehntausende Menschen der Strom aus, weil Bäume auf ein Umspannwerk gestürzt waren. Laut dem Netzbetreiber Westnetz waren zwischenzeitlich etwa 54.000 Haushalte ohne Strom. Am Donnerstagmorgen sei die Störung behoben worden.

Die Nordwestbahn stellte am Donnerstagmorgen wegen der Sturmschäden den Zugverkehr komplett ein. Auch bei der Deutschen Bahn kam es zu Einschränkungen. Im Fernverkehr waren vor allem die Linien von Nordrhein-Westfalen Richtung Norden betroffen, wie ein Sprecher sagte. «Der Regionalverkehr ist auch stark eingeschränkt», sagte er am Donnerstagmittag. Am Nachmittag waren noch Erkundungstrupps unterwegs, um die Schäden abzuschätzen. Schwerpunkt war hier vor allem der Bereich nördlich von Dortmund und rund um Hagen, Siegen und das Sauerland.