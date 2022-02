Kutschaty: «Ich will Ministerpräsident von NRW werden»

Der designierte SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zieht mit dem Versprechen für einen sozialen Neustart in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. «Wir wollen diese schwarz-gelbe Landesregierung ablösen», sagte der SPD-Landeschef und Landtagsfraktionschef am Samstag bei einem digitalen Parteitag. «Ich will Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden.» Die SPD im bevölkerungsreichsten Bundesland sei wieder zurück. «Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, auch schwere», sagte Kutschaty. Die Menschen in NRW wollten einen sozialen Neustart. Er wolle für diesen Aufbruch sorgen.

Der designierte SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zieht mit dem Versprechen für einen sozialen Neustart in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. «Wir wollen diese schwarz-gelbe Landesregierung ablösen», sagte der SPD-Landeschef und Landtagsfraktionschef am Samstag bei einem digitalen Parteitag. «Ich will Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden.» Die SPD im bevölkerungsreichsten Bundesland sei wieder zurück. «Ich bin bereit Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, auch schwere», sagte Kutschaty. Die Menschen in NRW wollten einen sozialen Neustart. Er wolle für diesen Aufbruch sorgen.

Die oppositionelle NRW-SPD will Kutschaty (53) am Samstag zu ihrem Spitzenkandidaten wählen und ihr Wahlprogramm beschließen. Die NRW-Landtagswahl ist am 15. Mai. In NRW regiert seit 2017 eine schwarz-gelbe Koalition. Umfragen zufolge liegen CDU und SPD in NRW derzeit etwa gleichauf.