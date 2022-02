Kutter in Bootshafen an Ostsee gesunken: Und wieder gehoben

In einem Sportboothafen an der Ostsee in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) ist ein Kutter gesunken und am Dienstag wieder gehoben worden. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte, handelt es sich um ein etwa zwehn Meter langes Holzfreizeitboot. Inwiefern das Sinken mit den Stürmen der letzten Tage zusammenhängen könnte, sei noch nicht geklärt, aber durchaus möglich. Ein Zeuge hatte den Fall am Dienstagmorgen gemeldet. Daraufhin war Technik angefordert worden. Betriebsstoffe seien nicht ausgetreten.

