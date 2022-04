Ein 25 Jahre alter Mann hat einen 23-Jährigen in Ebeleben (Kyffhäuserkreis) mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag sagte, hatten sich die Männer ersten Erkenntnissen zufolge am Mittwoch gemeinsam in einer Wohnung aufgehalten. Plötzlich habe der 25-Jährige den anderen Mann angegriffen. Das Opfer erlitt Schnittverletzungen im Gesicht und am Oberkörper. Der Täter verständigte noch die Rettungskräfte, bevor er floh. Die Polizei fasste ihn wenig später in stark betrunkenem Zustand. Gegen ihn werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

