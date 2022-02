KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen bis Dienstag geschlossen

Teile der östlichen Lagermauer in der Gedenkstätte Sachsenhausen wurden zum Einsturz gebracht. Foto: -/Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen/dpa

Nach weiteren Sturmschäden bleibt die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Sachsenhausen in Oranienburg voraussichtlich bis Dienstag geschlossen. Das teilte die Gedenkstätte am Samstag mit. In der Nacht zu Samstag seien weitere Teile der historischen Lagermauer umgeweht worden. Zudem habe der Sturm bei einem Gebäude im ehemaligen KZ-Industriehof Teile der Dachhaut abgetragen. Bäume stürzten um.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatte das Orkantief «Ylenia» die östliche Lagermauer, die das dreieckige Häftlingslager des KZ Sachsenhausen umschloss, auf etwa 200 Meter Länge umgeweht. Die Mauer ist etwa 2,80 Meter hoch. Der Gesamtschaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern.

Die 1937 in Nazi-Deutschland errichtete, weitgehend original erhaltene Mauer war Teil der Sicherungsanlagen. Bereits in der Vergangenheit sei die Mauer mehrfach durch Orkanstürme beschädigt worden, hieß es.