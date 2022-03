Ladendiebe attackieren Verkäuferin mit Pfefferspray

Nach einem gewalttätigen Ladendiebstahl in der Oberpfalz sitzen zwei Männer und eine Frau in Untersuchungshaft. Zunächst beluden eine 31-Jährige und ihr 28 Jahre alter Begleiter in einem Geschäft in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) einen Einkaufswagen mit sehr vielen Waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Verkäufer sie deswegen ansprachen, rannten die beiden demnach ohne den Wagen aus dem Geschäft. Den Angaben zufolge konnten Zeugen aber sehen, dass die beiden ihre Rucksäcke so sehr mit Diebesgut gefüllt hatten, dass sie diese nicht mehr schließen konnten.

Nach einem gewalttätigen Ladendiebstahl in der Oberpfalz sitzen zwei Männer und eine Frau in Untersuchungshaft. Zunächst beluden eine 31-Jährige und ihr 28 Jahre alter Begleiter in einem Geschäft in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) einen Einkaufswagen mit sehr vielen Waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Verkäufer sie deswegen ansprachen, rannten die beiden demnach ohne den Wagen aus dem Geschäft. Den Angaben zufolge konnten Zeugen aber sehen, dass die beiden ihre Rucksäcke so sehr mit Diebesgut gefüllt hatten, dass sie diese nicht mehr schließen konnten.

Als Mitarbeiter ihnen nachliefen und sie auf dem Parkplatz ansprachen, sollen die Verdächtigen eine Verkäuferin mit Pfefferspray leicht verletzt haben. Die beiden stiegen nach Angaben der Polizei in ein Fluchtauto, das von einem 19-Jährigen gelenkt wurde. Bei der Flucht hätten sie eine weitere Verkäuferin mit dem Auto touchiert und leicht verletzt, hieß es.

Die Polizei fahndete anschließend nach den Verdächtigen und kam diesen auf die Spur. Wie die Ermittler mitteilten, fand man im Besitz der mutmaßlichen Täter noch mehr Waren, die aus weiteren Diebstählen stammen könnten. Nun sitzen die drei wegen Verdachts auf schweren Bandendiebstahl in Untersuchungshaft.