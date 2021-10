Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Uckermark abgebrannt

Die 65 Meter mal 25 Meter große Lagerhalle eines Agrarbetriebes ist in Uckerland (Uckermark) abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte. Das Feuer war demnach aus noch ungeklärter Ursache am Montagmittag ausgebrochen. In der Halle waren etwa 35 Tonnen Sonnenblumenkerne sowie rund 60 Tonnen Getreide gelagert, die durch das Feuer vernichtet wurden. Die Löscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, hieß es. Der Schaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt.

Die 65 Meter mal 25 Meter große Lagerhalle eines Agrarbetriebes ist in Uckerland (Uckermark) abgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie das Einsatz- und Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Dienstag mitteilte. Das Feuer war demnach aus noch ungeklärter Ursache am Montagmittag ausgebrochen. In der Halle waren etwa 35 Tonnen Sonnenblumenkerne sowie rund 60 Tonnen Getreide gelagert, die durch das Feuer vernichtet wurden. Die Löscharbeiten hätten sich schwierig gestaltet, hieß es. Der Schaden wurde auf etwa 300.000 Euro geschätzt.