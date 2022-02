Lahm-Honorar kommt Nachwuchsfußball in Bayern zugute

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat mit der Spende seines Honorars als Münchens EM-Botschafter den Fußball- Nachwuchs gefördert. Wie der Bayerische Fußball-Verband am Dienstag mitteilte, wurde damit die Ausbildung von 78 Trainerinnen und Trainern beim BFV ermöglicht. Lahm finanzierte mit dem Verzicht auf das Honorar für die Tätigkeit im Rahmen der vergangenen EM zwei dezentrale C-Lizenz-Ausbildungen und zwei Kindertrainer-Schulungen für engagierte Ehrenamtliche. Die Teilnahmeplätze waren vom BFV unter den fast 200 Bewerberinnen und Bewerbern im Losverfahren vergeben worden.

«Sowohl in der Gesellschaft als auch im Fußball spielen Engagement und Ehrenamt eine tragende Rolle. Vor allem der Amateurfußball lebt von einzelnen Personen, die sich engagieren und so unseren Kindern im Fußballverein eine sportliche Heimat geben», sagte Lahm, der Turnierdirektor der kommenden EM 2024 ist. «Vor allem für Kinder ist es enorm wichtig, dass es im Verein zuverlässige Personen gibt, die sie über einen längeren Zeitraum begleiten und so auch zu Bezugspersonen werden.»

Der Verband zeigte sich «unheimlich stolz, dass Philipp Lahm sich gemeinsam mit dem BFV für den Kinder- und Jugendfußball im Freistaat einsetzt und 78 Vereinen mit seinem Botschafter-Gehalt die Ausbildung von Trainerinnen und Trainern für ihre Nachwuchsteams ermöglicht hat», wie es Geschäftsführer Jürgen Igelspacher formulierte.

Als Botschafter unterstützt Lahm aktuell auch die große Kinderfußball-Kampagne «#AufdiePlätze» des BFV. Ziel ist es, Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren nach zwei schwierigen Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie wieder für den Fußball im Verein zu begeistern, Müttern und Vätern das Know-how für ein altersgerechtes und abwechslungsreiches Kindertraining an die Hand zu geben und Werte in den Fokus zu rücken, die im Fußball vermittelt werden können.