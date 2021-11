Laimer und Gulacsi verzichten auf Länderspiele

Kapitän Peter Gulacsi und Konrad Laimer bleiben in der anstehenden Länderspielpause beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. Beide Akteure sind angeschlagen und verzichten auf Spiele für ihre Nationalmannschaften Ungarn bzw. Österreich. «Pete hatte eine Verletzung in den letzten Wochen und hat mit Schmerztabletten gespielt. Er bleibt zur Regeneration hier», sagte Trainer Jesse Marsch am Samstag. Laimer ist muskulär angeschlagen, was beim 2:1 gegen Borussia Dortmund einen Einsatz von Beginn an verhinderte. Der Mittelfeldspieler wurde erst in der 84. Minute eingewechselt.

