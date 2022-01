Land Bremen weiter Spitzenreiter bei Corona-Ansteckungsrate

In der Omikron-Welle des Coronavirus steigt die Ansteckungsrate im Bundesland Bremen weiter steil an. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies für Donnerstag (Stand 3.22 Uhr) eine Inzidenz von 1349,2 für das kleinste Bundesland aus nach 1296,8 am Vortag. Berechnet wird, wie viele bestätigte Neuinfektionen es auf 100 000 Menschen in einer Woche gibt. Die Bremer Inzidenz lag weit vor dem zweithöchsten Wert in Berlin (918,6). Deutschlandweit betrug die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag 427,7.

In der Omikron-Welle des Coronavirus steigt die Ansteckungsrate im Bundesland Bremen weiter steil an. Das Robert Koch-Institut (RKI) wies für Donnerstag (Stand 3.22 Uhr) eine Inzidenz von 1349,2 für das kleinste Bundesland aus nach 1296,8 am Vortag. Berechnet wird, wie viele bestätigte Neuinfektionen es auf 100 000 Menschen in einer Woche gibt. Die Bremer Inzidenz lag weit vor dem zweithöchsten Wert in Berlin (918,6). Deutschlandweit betrug die Sieben-Tages-Inzidenz am Donnerstag 427,7.

Nach RKI-Angaben gab es im Bundesland Bremen 1809 bestätigte neue Ansteckungen. Mit einem weiteren Todesfall stieg die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie auf 614 Tote.

In dem Zwei-Städte-Staat ist die Großstadt Bremen besonders betroffen. Dem Bremer Gesundheitsressort zufolge lag die Sieben-Tages-Inzidenz der Infektionen in der Stadt bei 1437,7 (Stand Mittwoch 16.00 Uhr). Die Hospitalisierungsinzidenz wurde mit 15,7 angegeben - so viele von 100 000 Einwohnern sind binnen einer Woche mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingeliefert worden.

In der Stadt Bremen galt deshalb die neu eingeführte Warnstufe vier. Dabei sind Gastronomie, Kultur und Sport im Grundsatz nur für Geimpfte und Genesene mit zusätzlichem Test (2G plus) zugänglich. In Bremerhaven liegen die Werte für Ansteckungen und Krankenhauseinweisungen niedriger. Dort gilt die Warnstufe zwei mit weniger Auflagen.