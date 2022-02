Land ringt um Impfkampagne: «Wir geben nicht auf»

Niedersachsens Landesregierung sucht nach Wegen, der eingeschlafenen Corona-Impfkampagne neues Leben einzuhauchen. Mit einer Werbeagentur und den Kommunen würden die bisherigen Maßnahmen zur Steigerung der Impfquote gesichtet und ergänzt, erklärte eine Regierungssprecherin am Dienstag in Hannover. «Im Sinne von Best-Practice-Beispielen wollen wir gucken, dass wir gute Ansätze, auch wenn die Erfolge nur klein sind, in andere Kommunen übertragen. Daran wird intensiv gearbeitet. Wir geben das nach wie vor nicht auf», sagte die Regierungssprecherin. Der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, ergänzte, dass Niedersachsen auch weiterhin die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht unterstütze.

Das Impftempo im Land war zuletzt zurückgegangen: In der vergangenen Woche wurden rund 126.000 Impfungen erfasst, nach rund 150.000 in der Woche davor. Im Dezember waren diese Werte zeitweise an einzelnen Tagen erreicht worden. Im bundesweiten Vergleich hat Niedersachsen mit 78,1 Prozent der Einwohner mit mindestens einer Impfung, 76,8 Prozent mit Grundimmunisierung und 60,9 Prozent mit Auffrischungsimpfung bereits vergleichsweise hohe Impfquoten.