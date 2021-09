Landesbischöfin: Solidarität mit Kindern und Jugendlichen

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat eindringlich zur Solidarität mit Kindern und Jugendlichen aufgerufen. Dies geschehe auch dadurch, dass sich jeder gegen Corona impfen lasse, der das könne, sagte sie am Freitag zu Beginn des zweiten Tages der Synode der Nordkirche in Lübeck-Travemünde. In ihrem Bericht blickte Kühnbaum-Schmidt zurück auf die Erfahrungen der Pandemie, auf neue Kooperationen und Etappenziele im Transformationsprozess der Nordkirche. Die sehe sie als eine, die einfacher und bescheidener in ihren Strukturen und ihren eigenen Ansprüchen werde, sagte die Bischöfin.

Am Nachmittag wollten sich die 156 Synodalen mit dem Schwerpunktthema der Sitzung «Reden über Frieden» befassen. Am Mittwoch hatten die Kirchenparlamentarier ein Gesetz beschlossen, dass die Mitwirkung junger Menschen zwischen 18 und 27 Jahren in den kirchlichen Gremien erleichtern soll.