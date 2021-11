Landesbischof: Mehr Miteinander statt Gegeneinander

Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), spricht Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem ökumenischen Gottesdienst haben Christen beider Konfessionen am Samstag in Heiligenstadt die Adventszeit eingeläutet. Der katholische Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr und der evangelischen Landesbischof Friedrich Kramer mahnten angesichts der hohen vierten Coronawelle zur Besonnenheit. Landesbischof Cramer wünschte sich in seiner Predigt mehr Miteinander statt Gegeneinander.

Bei vielen Menschen lägen die Nerven blank, sagte Cramer laut vorab verbreiteter Mitteilung. Der Advent sollte keine Zeit sein, andere zu beschuldigen. «Was wir brauchen, ist vor allem die Bereitschaft, den weiteren Weg miteinander zu gehen.»

Bischof Ulrich Neymeyr äußerte sich in seinem ebenfalls vorab übermittelten Grußwort besorgt über die überlasteten Krankenhäuser. Viele Menschen seien einsam an Covid gestorben, da ihre Angehörigen sie oft nicht begleiten konnten. «Der Advent kann in diesem Jahr keine Zeit weltentrückter Gemütlichkeit werden.»

Das Wort Advent stammt vom lateinischen «adventus» und bedeutet Ankunft. Der Advent gilt als Vorbereitung auf das christliche Fest zur Geburt von Jesus.