Landesforsten nutzen Wintermonate zur Wildregulierung

In den Landesforsten Schleswig-Holsteins sind in diesen Wochen Jäger unterwegs, um den Wildbestand zu begrenzen. Das sei notwendig, damit die Naturverjüngung des Waldes nicht durch zu viel Verbiss verhindert wird, sagt der Jagdexperte der Landesforsten, Steffen Ahnert. In den Landesforsten, die nur etwa drei Prozent der Jagdfläche Schleswig-Holsteins ausmachen, sei die Zahl der erlegten Rehe seit dem Ende der behördlichen Abschusspläne von etwa 3000 auf 4000 im Jahr gestiegen. Landesweit betrug die Rehwildstrecke im Jagdjahr 2020/2021 gut 54.000 Tiere.

In den Landesforsten Schleswig-Holsteins sind in diesen Wochen Jäger unterwegs, um den Wildbestand zu begrenzen. Das sei notwendig, damit die Naturverjüngung des Waldes nicht durch zu viel Verbiss verhindert wird, sagt der Jagdexperte der Landesforsten, Steffen Ahnert. In den Landesforsten, die nur etwa drei Prozent der Jagdfläche Schleswig-Holsteins ausmachen, sei die Zahl der erlegten Rehe seit dem Ende der behördlichen Abschusspläne von etwa 3000 auf 4000 im Jahr gestiegen. Landesweit betrug die Rehwildstrecke im Jagdjahr 2020/2021 gut 54.000 Tiere.