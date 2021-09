Landesjugendring fordert Absenken des Wahlalters auf 16

Nach Ansicht Berliner Jugendverbände sollte das Abgeordnetenhaus möglichst schnell ein Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre beschließen. Die Parteien, die dafür seien - SPD, Grüne, Linke und FDP -, verfügten im neugewählten Landesparlament über die nötige Zweidrittelmehrheit, teilte der Landesjugendring Berlin am Mittwoch mit. Unabhängig davon, welche Koalition in Berlin eine Regierung bilden werde, stehe dem Wählen ab 16 auf Landesebene also nichts mehr im Weg.

Nach Ansicht Berliner Jugendverbände sollte das Abgeordnetenhaus möglichst schnell ein Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre beschließen. Die Parteien, die dafür seien - SPD, Grüne, Linke und FDP -, verfügten im neugewählten Landesparlament über die nötige Zweidrittelmehrheit, teilte der Landesjugendring Berlin am Mittwoch mit. Unabhängig davon, welche Koalition in Berlin eine Regierung bilden werde, stehe dem Wählen ab 16 auf Landesebene also nichts mehr im Weg.

«Jetzt sind wir fast am Ziel», sagte die Vorsitzende des Landesjugendrings, Ramona Hinkelmann. «Seit über zehn Jahren fordern die 34 Berliner Jugendverbände echte, demokratische Beteiligung junger Menschen mit Hilfe von Wahlalter 16.» Der nächste Schritt müsse nun schnell umgesetzt werden. Hinkelmann sprach sich dafür aus, das Alter für die Wahl zum Abgeordnetenhaus bereits bei der ersten Abstimmung des neu zusammengesetzten Parlaments zu beschließen. Die konstituierende Sitzung des Abgeordnetenhauses ist für den

4. November geplant.