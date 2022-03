Der Landtagsabgeordnete Konstantin Pott führt weiter die Jungen Liberalen in Sachsen-Anhalt an. Der 24-Jährige wurde eigenen Angaben zufolge am Samstag bei einem Landeskongress im Harz mit 100 Prozent der Stimmen bestätigt. Zu seinen drei Stellvertretern wurden demnach die 20 Jahre alte Studentin Clara Jacob aus Halle, der 26 Jahre alte Chemikant Armin Ernst aus Landsberg und der 23-jährige Student Tim Kehrwieder aus Halle gewählt. Laut Pott waren rund 20 Mitglieder anwesend, kurzfristig habe es einige Absagen gegeben. Die Julis haben nach eigenen Angaben landesweit rund 150 Mitglieder.

