Albert Cohaus ist am Donnerstag im Landtag von Sachsen-Anhalt im ersten Wahlgang bei der Wahl zum Landesbeauftragten für den Datenschutz durchgefallen. Der 62-Jährige erhielt 46 Stimmen im Parlament. 49 Stimmen wären nötig gewesen.

Cohaus führt die Geschäfte seit Januar 2021 interimsmäßig. Er ist seit 1993 im Landesdienst aktiv und war unter anderem im Justiz- und im Sozialministerium tätig. Seit 2011 arbeitet er für den Landesbeauftragten für den Datenschutz, zuletzt war er als Direktor der Geschäftsstelle dessen Stellvertreter.

CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt beantragte eine Unterbrechung der Landtagssitzung. Die Sitzung soll gegen 18 Uhr fortgesetzt werden.

Die Besetzung der Stelle hat in Sachsen-Anhalt eine lange Vorgeschichte. Nach mehrfacher Verlängerung seiner Dienstzeit ging der oberster Datenschützer Harald von Bose Ende 2020 in den Ruhestand. Die Wahl eines Nachfolgers war im Frühjahr 2018 gescheitert, weil im Landtag die damals nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt wurde. Die Hürden wurden im Anschluss gesenkt, so dass für die Wahl von Cohaus nun die Mehrheit der Mitglieder des Landtags ausreichte.