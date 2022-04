Niedersachsens Grüne wollen zurück in Koalition mit SPD

Landespolitik Niedersachsens Grüne wollen zurück in Koalition mit SPD

Die Grünen in Niedersachsen wollen nach der kommenden Landtagswahl erneut zusammen mit der SPD regieren. «Es ist kein Geheimnis, dass die SPD uns inhaltlich näher ist als die CDU», sagte Fraktionsvize Christian Meyer der «Neuen Osnabrücker Zeitung». Meyer (46) und die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg (35) bilden das Grünen-Spitzenduo für die Wahl am 9. Oktober.

In Niedersachsen gab es bereits von 2013 bis 2017 ein rot-grünes Bündnis, in dem Meyer Landwirtschaftsminister war. «Daher kann ich sagen, dass wir als Grüne natürlich auch eine stärkere persönliche Nähe zur Sozialdemokratie haben», sagte er.

Im Gegensatz dazu sah Meyer die CDU bei vielen Themen «im Rückwärtsgang». Er warf den Christdemokraten vor, sie bremsten beim Klimaschutz und wollten im Sozialbereich nicht investieren. In der Agrarpolitik wolle CDU den Naturschutz hintanstellen. «So wie die CDU sich momentan zurück in die 80er Jahre bewegt, fehlt mir doch sehr stark die Fantasie dafür, wie es in Niedersachsen mit Schwarz-Grün klappen sollte», sagte Meyer. Ausgeschlossen sei eine Koalition aber nicht.

Meyer sagte, dass er gerne die Nachfolge von SPD-Umweltminister Olaf Lies antreten würde. Die niedersächsischen Grünen haben sich bislang mit klaren Aussagen über bevorzugte Bündnisse zurückgehalten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagt, dass er auf ein Ende der Koalition mit der CDU abzielt und mit den Grünen weiterregieren möchte.