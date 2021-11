Landesregierung berät über neue Corona-Regeln

Die schwarz-rot-gelbe Landesregierung berät heute über mögliche neue Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt. Dabei soll es nach Angaben eines Regierungssprechers um den grundsätzlichen Kurs in der Pandemie gehen, eine Überarbeitung der aktuellen Verordnung soll nächste Woche vorgestellt werden. Die Landesregierung möchte dabei auch berücksichtigen, wie sich der Schulstart nach den Herbstferien in dieser Woche auf das Infektionsgeschehen auswirkt. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne hatte zuletzt angekündigt, dass die Regierung bei der neuen Verordnung nicht nur die Inzidenzen, sondern auch die Hospitalisierungsrate und die Belegung der Intensivstationen in den Krankenhäusern als Kriterien in den Blick nehmen will.

