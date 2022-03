Keine Änderung in Corona-Kurs nach Bund-Länder-Runde

In Rheinland-Pfalz wird es nach den Beratungen von Bund und Ländern keine greifbare Änderung im Corona-Kurs der Landesregierung geben. Das machte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach Beratungen der Regierungschefinnen und -chefs der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) deutlich.

Dreyer sagte, sie hätte sich eine längere Dauer der Maskenpflicht gewünscht. Wichtig sei eine bundeseinheitlich Regelung. Die Landesregierung verlasse sich auf die Zusage des Bundes, dass das Infektionsschutzgesetz erneut angepasst werde, sollte sich im Herbst die Situation wieder verschärfen und das Gesundheitssystem unter Druck geraten.

Die Landesregierung hatte schon vor der Bund-Länder-Runde beschlossen, dass die aktuellen Corona-Regeln im Wesentlichen zwei Wochen länger als zunächst geplant bis zum 2. April gelten sollen. Die Infektionszahlen hatten in den vergangenen Tagen neue Höchststände erreicht.

Über das weitere Vorgehen - etwa auch über Ansätze in der Hotspot-Strategie - werde in der nächsten Woche beraten, kündigte Dreyer an. Sie denke, dass die Pandemie aktuell beherrschbar sei.