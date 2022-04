Die Regierungschefs der norddeutschen Länder treffen am Donnerstag in Kiel zusammen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird dazu heute seine Kollegen Peter Tschentscher aus Hamburg, Andreas Bovenschulte aus Bremen, Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern und Stephan Weil (alle SPD) aus Niedersachsen begrüßen. Es geht unter anderem um die Zusammenarbeit in der maritimen Wirtschaft und bei erneuerbaren Energien. Die Runde wird auch die Werft German Naval Yards besuchen und mit dem Unternehmerkuratorium Nord sprechen.