Landesweiter Aktionstag: 3G-Kontrollen im Nahverkehr

Ein landesweiter Aktionstag am Dienstag mit verstärkten Kontrollen der Regeln zum Infektionsschutz im Nahverkehr soll die Bevölkerung in der angespannten Corona-Lage sensibilisieren. «Wir alle haben ein Interesse daran, in Zeiten der Pandemie die Mobilität der Menschen mit Bahnen und Bussen zu gewährleisten. Es ist wichtig, das Vertrauen der Fahrgäste weiter in einen sicheren öffentlichen Personennahverkehr zu erhalten», sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Dienstag in Schwerin. Im Nahverkehr gilt zur Eindämmung der Pandemie die 3G-Regel, mitfahren dürfen nur Menschen, die geimpft, genesen oder getestet sind.

Am Dienstag werden Landes- und Bundespolizei die Kontrollen den Angaben zufolge unterstützen. In Schwerin plant Innenminister Christian Pegel (SPD) gemeinsam mit Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) einige Kontrollen zu begleiten: «Wir bekommen die Pandemie nur in den Griff, wenn wir alle an einem Strang ziehen», so Pegel.