Nach einer Routineoperation in Hamburg stirbt ein Junge 2007 an einer Komplikation im Aufwachraum. Die Narkoseärztin wird verurteilt. Doch der Fall beschäftigt die Justiz immer wieder. Erst jetzt kommt es zum Prozess gegen den Operateur und einen Praxis-Mitinhaber.

Rund 15 Jahre nach dem Tod eines Jungen nach einer Routineoperation müssen sich zwei Ärzte seit Mittwoch vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Angeklagten schwiegen bei Prozessauftakt. Dem heute 64 Jahre alten Operateur wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge vor, dem 68 Jahre alten Mitinhaber der Praxis in Hamburg-Harburg Beihilfe durch Unterlassen.

Der 64-Jährige soll laut Anklage den Neunjährigen am 14. März 2007 unter Vollnarkose in einer Arztpraxis operiert haben, um dessen Nasenatmung zu verbessern. Die Operation verlief ohne Komplikationen. Aber im Aufwachraum sei es zu einer Nachblutung gekommen, an deren Folgen der Junge nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Woche später starb. Die Mutter des Kindes ist Nebenklägerin.

Der Junge sei im Aufwachraum nicht ausreichend überwacht worden, so der Vorwurf des Staatsanwalts. Zudem sei die Praxis personell und apparativ nicht so ausgestattet gewesen, wie es die medizinischen Standards vorsehen. Aus diesem Grund sei die Operation für den Jungen mit besonderen Risiken verbunden gewesen - darauf habe der Arzt den Vater bei der Patienten-Aufklärung bewusst nicht aufmerksam gemacht.

Viele Jahre hatte der Fall die Justiz immer wieder beschäftigt - auch das Bundesverfassungsgericht. Eine an der Operation beteiligte Anästhesistin war bereits Ende 2009 wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In diesem Prozess vor dem Amtsgericht habe sein Mandant damals bereits umfassende Angaben gemacht, betonte der Verteidiger des Operateurs. Er bezeichnete den Tod des Jungen als «tragischen Unglücksfall».