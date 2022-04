Bei einem Unfall auf der A7 ist am Freitag ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Rothenburg ob der Tauber mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer bei Diebach hinter einem Lastwagen ausgeschert und hatte dabei ein anderes Auto übersehen. «Beide Pkw kamen erst Hunderte Meter nach der Kollisionsstelle zum Stillstand.» Die beiden Autofahrer wurden nur leicht, der Beifahrer des zweiten Autos aber so schwer verletzt, dass die Staatsanwaltschaft Ansbach die Hinzuziehung eines Gutachters anordnete. Der 20-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die A7 in Fahrtrichtung Würzburg war mehrere Stunden gesperrt.