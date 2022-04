Durch eine Spurenuntersuchung ist die Polizei auf zwei mutmaßliche Rauschgifthändler in Haibach und Johannesberg (Landkreis Aschaffenburg) gestoßen. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 23 und 25 Jahren sollen mit Betäubungsmitteln gehandelt haben und sind bereits in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.