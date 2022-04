Im Nordseebad Norddeich (Landkreis Aurich) sind am Sonntagnachmittag zwei Fähren zusammengestoßen. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wurde eine Fähre in Richtung Juist kurz nach dem Ablegen von starkem Wind erfasst. Dadurch sei das Schiff gegen eine im Hafen liegende Autofähre geprallt. Dabei wurden laut Wasserschutzpolizei fünf Fahrgäste durch Glassplitter von zerbrochenen Fensterscheiben leicht verletzt. Sie mussten jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt befanden sich laut Polizei bei dem Unfall 320 Fahrgäste an Bord. Sie konnten ihre Fahrt nach Juist mit einer anderen Fähre fortsetzen.

Im Nordseebad Norddeich (Landkreis Aurich) sind am Sonntagnachmittag zwei Fähren zusammengestoßen. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, wurde eine Fähre in Richtung Juist kurz nach dem Ablegen von starkem Wind erfasst. Dadurch sei das Schiff gegen eine im Hafen liegende Autofähre geprallt. Dabei wurden laut Wasserschutzpolizei fünf Fahrgäste durch Glassplitter von zerbrochenen Fensterscheiben leicht verletzt. Sie mussten jedoch nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Insgesamt befanden sich laut Polizei bei dem Unfall 320 Fahrgäste an Bord. Sie konnten ihre Fahrt nach Juist mit einer anderen Fähre fortsetzen.