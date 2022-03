Bei einem schweren Moped-Unfall ist ein Jugendlicher in Ralbitz-Rosenthal (Landkreis Bautzen) in der Nacht zu Samstag schwerst verletzt worden. Der 17-Jährige war in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Straßenmasten geprallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar.

